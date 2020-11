Mark Rutte spreekt kerkgangers Haagse Kloosterkerk toe: ‘Er is nog meer betrokkenheid bij elkaar’

Rutte erkende dat het lastig is dat niet iedereen bij de zondagdiensten kan zijn. ,,Maar er zijn ook veel positieve ontwikkelingen die nu in de kerken zichtbaar zijn. Er is nu nog meer betrokkenheid bij elkaar.”



Toen de Kloosterkerk in het voorjaar opeens moest overschakelen naar livestreams, was het even wennen, zei predikant Rienk Lanooy destijds. Volgens De Vos is er inmiddels al een stuk meer gewenning aan de digitale preken. ,,Ouderen weten onderhand ook beter hoe ze via hun laptop of tablet in contact kunnen komen. En de streams trekken wekelijks een vast aantal bezoekers, dat zijn er honderden.”