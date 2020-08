Mark Slats, de grootste onbekende sportheld van deze tijd, maar hopelijk verandert dat nu

Hij zeilde solo de wereld rond. In een boot zonder moderne navigatie of andere eigentijdse snufjes. Doorstond de zwaarste stormen. Dit laatste deed hij niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk, in een heroïsch gevecht met de elementen tegen de eenzaamheid (gedurende 214 dagen) met niets dan water om zich heen. Desondanks zijn er nog heel veel sportliefhebbers die geen idee hebben wie hij is. De vraag is: hoe komt dat? En ook: gaat dat veranderen, zal dat verbeteren, nu hij aan de vooravond staat van wat opnieuw een uitzonderlijke sportprestatie belooft te worden?