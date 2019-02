Mark Slats finisht als tweede in Golden Globe Race

De weersomstandigheden hebben Slats van de eerste plek afgehouden. Zo kon Van den Heede bij het ronden van Kaap de Goede Hoop profiteren van wind vol in de zeilen, terwijl Slats - die hoopte in te lopen - even later op dezelfde plek de pech had dat de wind was gaan liggen.



Broer Steven vertelde eerder deze week dat Slats teleurgesteld is in de tweede plek. ,,Jean-Luc is zeven maanden nooit in een verkeerde stroming terechtgekomen. Nooit! Hoe is dat mogelijk in een race waarbij GPS is verboden en waarin communicatie met de wal niet is toegestaan?” brieste hij.