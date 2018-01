Mark Slats gaat op de oceaan het wereldrecord kraken

Als hij in dit tempo doorgaat, dan maakt hij de oversteek vanaf in Canarische Eilanden in 31 dagen, en dat zou een verbetering van het wereldrecord met liefst 20 dagen betekenen. Een ongelooflijke prestatie. ,,Ik heb geluk gehad met het weer”, reageert Slats. ,,Dat was meestal goed, of eigenlijk slecht. Heel veel wind. Dat is soms lastig, maar je schiet wel lekker op. Je ziet het ook aan viermansklasse. Daar gaat het record er ook ruim aan.” Hij denkt dat hij het record toch wel had gebroken. ,,Maar niet zo extreem. Dit is echt mooi.''