Mark Slats kan Golden Globe Race bijna niet meer winnen

Beslissende invloed

Wat de spannende race om de wereld - opgezet als een kopie van de historische wedstrijd uit 1968 - vooral weer eens laat zien, is dat de weersomstandigheden vaak van beslissende invloed zijn op het verloop. Zo kon Van den Heede bij het ronden van Kaap de Goede Hoop profiteren van wind vol in de zeilen, terwijl Slats - die hoopte in te lopen - even later op dezelfde plek de pech had dat de wind was gaan liggen.