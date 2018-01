Mark Slats ligt roeiend ruim voor op het schema van het wereldrecord

Vrouw toch niet uit raam gegooid

16:03 De vrouw die met Kerst via noodnummer 112 meldde dat ze uit het raam van een huis in Voorburg was gegooid, heeft die verklaring ingetrokken. Ook uit onderzoek van de recherche is niet gebleken dat de vrouw uit het raam op de eerste etage is gegooid door haar 39-jarige vriend. De man wordt volgens een verklaring van de politie wel vervolgd voor mishandeling.