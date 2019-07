Markant politicus Wim, wars van glitter en glamour

Mateman was de oudste zoon in een boerengezin in de Achterhoek. Hij werd docent maatschappij en staatsinrichting in Enschede en wethouder in Aalten. Toen hij voor het CDA in de Tweede Kamer werd gekozen, bleven zijn vrouw en twee schoolgaande zonen in de Achterhoek wonen. Mateman huurde een pied-à-terre aan de Haagweg in Rijswijk. Een heerlijke plek waar hij nooit meer weg wilde.



Mateman was een markant politicus die, wars van politieke correctheid, die niet bang was voor een stevige uitspraak. Toen minister van cultuur Hedy D’Ancona een kunstwerk van beeldhouwer Kounellis cadeau wilde doen aan de net verbouwde Tweede Kamer, ontstond er tumult. Het beeld, stalen platen van zeven meter hoog die een metalen korf met steenkool tilden, zou aan de Hofweg in het centrum van Den Haag komen te staan. Volgens D’Ancona was het kunstwerk een verbeelding van de democratie. ‘Laat ik het maar ronduit zeggen. Ik vind het niet mooi,’ gooide Mateman de knuppel in het hoenderhok. Veel Hagenaars waren het met hem eens, politici ook. Het liep uit op een stemming, waarna het beeld werd afbesteld.