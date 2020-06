Marktkooplui Haagse markt furieus op gemeente na weigering om te veel betaald geld terug te geven

VIDEO & UPDATE Lichaam gevonden op plek waar surfer Mathijs (23) vermist raakte, identifica­tie moet uitwijzen of het om hem gaat

15:17 Bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is vanochtend een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de vermiste surfer Mathijs (23) uit Delft. Dat moet identificatie uitwijzen.