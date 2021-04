Marktkooplui op Haagse Markt hebben het zwaar door kopen op afspraak: ‘terwijl supermarkten vol staan’

,,Het is nogal krom. Marktjes zijn buiten: de lucht-doorloop is beter dan in winkels. En daar wordt gewoon geshopt, maar non-food kraampjes zijn dicht”, beaamt Chris Kalkman (41), marktkoopman op de Haagse Markt. Zijn kraam is met de handgemaakte bonbons en het oudhollandse snoepgoed een food-kraampje, wat betekent dat hij open is. Maar zijn collega’s met non-food kramen van de Haagse Markt niet. ,,Klanten moeten reserveren, willen ze daar iets kopen.”