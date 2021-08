Marktkoopman Dennis doet goede zaken met één broek in alle maten, van XS tot 7XL

Hagenaar veroor­deeld voor verduiste­ring van opgezette dieren

13 augustus De Hagenaar deed zich bij een bonafide handelaar in opgezette dieren uit Ter Apel voor als een tussenpersoon, en beloofde hem de opgezette beesten te gaan verkopen. De gedupeerde handelaar hoorde echter niets meer van de Hagenaar, en zou ook niets ontvangen hebben voor het opgezette wild. De politie trof in zijn woning in Den Haag de vier grote dieren aan. Een van de tijgers was opgezet in sprongstand. Ook zou de Hagenaar de bonafide handelaar de koppen van reebokken en een zebra afhandig gemaakt hebben.