Marktplaatsoplichter moet 14 maanden cel in

Eeuwig Den Haag Eerherstel voor roemloos einde Blauwe Tram

20:01 Met de verkiezingen in aantocht staat beter openbaar vervoer bovenaan de verlanglijstjes van veel politici. Niks nieuws onder de zon. ,,Hoogwaardig openbaar vervoer was er in 1960 al: De Blauwe Tram.'' Maar die kende een roemloos einde...