Marloes kreeg een écht kerstkindje: ‘Ik had eerder gedacht dat ik op Sinterklaasavond zou bevallen van Nine’

Marloes en haar vriend Paul hebben wel een héél bijzonder kerstcadeau gekregen: Hun dochter Nine Ellemijn Munsters werd op Eerste Kerstdag, om 2.42 uur, in het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis geboren. Een écht kerstkindje dus. ,,Ik had eerder gedacht dat ik op Sinterklaasavond zou bevallen.‘’

Marloes Nuijten, die met haar gezin woont in Berkel en Rodenrijs en freelancer is voor deze krant, was uitgerekend op 20 december, maar toen de weeën zich maar niet aandienden, grapte haar omgeving dat het wel eens een kerstkindje kon worden. ,,Maar omdat ik bij onze zoon Viggo anderhalve week eerder beviel dan de uitgerekende datum, had ik eerder gedacht dat ik deze keer al met Sinterklaas zou bevallen‘’, aldus de trotse moeder.

Bijgestaan

Nine besloot echter veel langer dan gedacht te blijven zitten. Pas op de vroege ochtend van 25 december zag ze het levenslicht. ,,De bevalling duurde lang, maar het allerbelangrijkste is dat Nine gezond en wel ter wereld is gekomen. Ik werd goed bijgestaan door mijn eigen verloskundige, de verloskundige en verpleegkundige uit het ziekenhuis. Zij coachten me er echt doorheen, zo fijn.”

Quote Nine was ook nog eens de allereer­ste kerstbaby van het jaar in het Reinier de Graaf Marloes Nuijten

Nuijten vindt het ‘toch wel heel bijzonder’ dat ze uitgerekend op de 25ste december haar dochtertje op de wereld heeft gezet. ,,Nine was ook nog eens de allereerste kerstbaby van het jaar in het Reinier de Graaf.‘’ Het ziekenhuis laat weten dat tijdens de kerstdagen totaal zeven baby's werden geboren op de Delftse afdeling Verloskunde. ‘Alle kinderen en hun ouders maken het goed en mogen snel weer naar huis', laat Reinier de Graaf via Instagram weten. Net als Nine kregen alle kerstbaby's een speciaal kerstrompertje van het ziekenhuis. Ook werden ouders getrakteerd op kerstmuffins.

Marloes, Paul en Nine mochten na een half dagje het ziekenhuis verlaten en zijn inmiddels lekker thuis. ,,We konden haar toen vol trots voorstellen aan haar grote broer Viggo. Hij is super lief voor Nine. Dat is zó aandoenlijk om te zien. Hij geeft haar kusjes en aait liefdevol over haar bolletje. Nine heeft al zijn knuffels gekregen, nou dan moet de liefde wel heel groot zijn, haha.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.