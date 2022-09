Marokkaanse diva zat jarenlang ondergedoken, maar is nu razend populair met controversiële nummers

Omstreden warmtepijp uit Rotterdam­se haven gaat in Den Haag voorlopig niet de grond in

De eerste pijpleidingen zouden in november de grond in gaan, maar zover komt het niet in Den Haag. De aanleg van de omstreden warmtepijp vanuit de Rotterdamse haven laat in Haagse wijken als Transvaal en Moerwijk zeker een maand of negen op zich wachten. Dit tot grote teleurstelling van de Gasunie.

