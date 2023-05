Martien deed mee aan ‘Ik vertrek’. Toen dacht ik nog: mooi, die is opgetieft

Hart voor Den Haag wil par­tij-inkomsten nog niet specifice­ren: ‘Eerst praten met andere partijen’

Hart voor Den Haag is niet van plan om snel meer duidelijkheid te geven over de partij-inkomsten. Voorzitter Bram Reitsma gaat daar eerst over in overleg met collega-partijvoorzitters in de Haagse politiek. ,,Er is geen aanleiding om de cijfers nu te specificeren.”