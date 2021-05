Martijn Balster doet gooi naar lijsttrekkerschap PvdA Den Haag

Balster is sinds 2019 wethouder wonen, wijken en welzijn. Daarvoor was hij bijna zes jaar fractievoorzitter van de Haagse PvdA. Drie jaar geleden was de geboren Zwollenaar ook al de lijsttrekker. Toen draaiden de verkiezingen voor de PvdA in de grote steden uit op een grote teleurstelling. In Den Haag halveerde het aantal zetels van de sociaaldemocraten van zes naar drie. Aanvankelijk nam de PvdA geen deel aan de coalitie, maar toen het stadsbestuur anderhalf jaar later viel als gevolg van de corruptieaffaire sprong de arbeiderspartij alsnog bij.