Martijn Balster schrikt van nóg slechtere cijfers Zuidwest: ‘Bewoners snakken naar verlichting’

Column ‘Was Rutte maar zo snel als Verstappen’

Ome Ed is zijn stem kwijt, Hij heeft zojuist op het terras van koffiehuis de Koning een keer of duizend ’gas geven!’ geschreeuwd tegen de iPad van Samantha. Daarop was de Formule 1 te zien. Tot de laatste ronde leek het of aartsrivaal Lewis Hamilton zou winnen, maar door een crash kwam Max Verstappen weer in de buurt. Het tijdsverschil verdween letterlijk in één klap.

8:05