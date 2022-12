Martijn Vroom voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad noemt Vroom een ‘krachtige, innemende persoonlijkheid die voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is’. Belangrijk bij de keuze is zijn ruime ervaring als lokaal bestuurder in deze regio. Voordat hij in 2015 burgemeester in Krimpen aan den IJssel werd, was hij zeven jaar lang wethouder in de gemeenten Noordwijk en Waddinxveen.