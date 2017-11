Martin van Rijn leidt Reinier Haga Groep

Oud-staatssecretaris Martin van Rijn wordt de nieuwe voorzitter van de Reinier Haga Groep. Zo is vandaag officieel bekend gemaakt. De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. De groep bestaat uit drie ziekenhuizen: een in Den Haag, een in Delft en een in Zoetermeer.

Van Rijn was in het kabinet Rutte II staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In zijn nieuwe functie treedt hij overmorgen voor het eerst aan. Van Rijn volgt Chiel Huffmeijer op, die met pensioen is gegaan. De raad van bestuur bestaat naast de voorzitter uit de drie directievoorzitters van de ziekenhuizen en cfo Huub Wieleman.

,,We zitten bij de koplopers van ons land. En dat willen we natuurlijk ook blijven voor alle mensen die bij ons aankloppen voor zorg'', zegt Van Rijn over zijn nieuwe werkplek. ,,Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we steeds zo goed mogelijk om moeten gaan met alle ontwikkelingen en vraagstukken die op ons pad komen. Bijvoorbeeld dat we allemaal steeds ouder worden en alles wat daar bij komt kijken. Daar zullen we steeds weer nieuwe slimme oplossingen voor bedenken. Zodat de mensen voor wie wij zorgen en hun naasten steeds kunnen blijven rekenen op de beste zorg.''