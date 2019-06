Martin Voerman viert ondanks zijn afstand tot de arbeidsmarkt 50-jarig jubileum in de Japanse Tuin

Voerman begon zijn carrière op 16 juni 1969 bij de Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorzieningen (GDA) aan de Zichtenburglaan. Later ging die GDA op in de Haeghe Groep. Zes jaar geleden maakte hij de overstap naar Clingendael, waar hij vooral in de Japanse Tuin werkt.



Na veertig jaar dienst ontvangen medewerkers een speld met een diamant van de gemeente Den Haag. Tien jaar geleden ontving Voerman deze speld. Deze heeft hij ingeleverd en vandaag zal hij zijn speldje ontvangen met een extra diamant. Vanaf 15.00 uur zal Voerman in het zonnetje worden gezet in de Japanse Tuin. Wethouder Bert van Alphen zal hem hier het speldje opspelden.



