Marvin (21) zei altijd ‘Never leave a match early’, wrang genoeg stopte zijn jonge hart veel te vroeg

Marvin begreep al vroeg hoe het werkte. Toen zijn ouders tijdens de allereerste ouderavond op de Prinses Margrietschool in Zoetermeer van de juf te horen kregen dat hun zoon niet van knutselen hield, hadden ze het daar met hem over gehad. De ouderavond daarna was het verhaal van school heel anders. Marvin bleek een ijverig knutselaar te zijn. Toen z’n moeder hem daar de volgende ochtend over complimenteerde zei de 4-jarige Marvin: ,,Als je even snel die paddenstoel plakt dan kan je zo weer naar buiten.’’