Mary (95) krijgt coronavaccin van haar dochter: ‘Mam, ik spuit er ook een beetje liefde bij’

Commentaar Als we dit virus eronder hebben moeten we niet vergeten om onze jeugd te bedanken

31 januari Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer schrijft hij over de jeugd. Hoe kunnen we jongeren genoeg duidelijk maken dat we blij met hen zijn? Dat we bewondering hebben voor de manier waarop zij zich bijna allemaal aan de coronaregels houden, terwijl hun leven zo ontzettend saai is?