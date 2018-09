Mary-Lou van Stenis als labiele echtgenote in De inspirator

En nu is Van Stenis dan te zien in De inspirator, een kleine Nederlandse film die na de Amsterdamse première vanavond een Haagse primeur krijgt in Pathé Buitenhof. Hierin speelt de 54-jarige Haagse de labiele echtgenote van een man die de kost verdient als veranderingsgoeroe. Van Stenis: ,,Hij staat op het punt om Elske, zoals ik heet, te gaan vertellen dat hij wel klaar is met ons huwelijk als mijn tweelingbroer plotseling overlijdt. Dan snapt hij: dit is niet het juiste moment.''



,,Elske gaat door diepe dalen, voordat ze uiteindelijk sterker dan ooit uit haar depressie weer tevoorschijn komt'', legt Van Stenis uit. ,,En dat soort rollen - waarin je een ontwikkeling doormaakt - zijn wat mij betreft het fijnst om te spelen.''



Ze dankt haar rol aan Hans Breetveld, in de film niet alleen haar echtgenoot, maar achter de schermen tevens verantwoordelijk voor zo ongeveer alles wat er bij de totstandkoming van deze 'no budget-film' kwam kijken.



Van Stenis hapte meteen toe: ,,Hans en ik zijn al zolang vriendjes. Vriendjes voor het leven zogezegd. We kennen elkaar al vanaf onze 18de. Ik ben dol op zijn zwarte humor. En als zo iemand dan vraagt: 'wil jij mijn vrouw spelen', dan zeg ik zonder enige aarzeling 'ja'.''