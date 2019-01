Massa knagertjes naar Den Haag na moord in Frankrijk

Een Zuid-Franse fokker bracht onlangs zijn vrouw om. Nu hij vastzit was de vraag wat te doen met de honderden knaagdieren die hij achterliet. Geertje van Kranen van de Haagse knaagdieren-opvang had de oplossing. Ze komen naar ’t Knagertje.

Het zijn aantallen om van te duizelen: 252 hamsters, 212 muizen, 287 ratten, 320 gerbils, 40 degoes, 100 volwassen konijnen en 113 babykonijntjes.



Geertje van Kranen van de Knaagdierenopvang heeft een groot hart, maar ook zij moest wel even slikken toen ze hoorde hoeveel dieren de Zuid-Franse fokker had. ,,Ik zie het maar als een uitdaging’’, zegt ze. ,,We zijn afgelopen jaar verhuisd naar een groter pand aan de Stieltjesstraat. Ik dacht ik pak het dan ook maar groots aan’’, voegt ze er grinnikend aan toe.

Op weg

Donderdagmiddag gaat ze met verschillende auto’s, allemaal met chauffeur, op weg naar Frankrijk om de dieren op te halen. Vrijdagavond hoopt ze weer terug te zijn. Dat betekent nu heel veel regelen. Er is namelijk heel veel papierwerk als je met zoveel dieren de grens wilt passeren. ,,Gelukkig heb ik nu toestemming. En de laatste chauffeur heeft nu ook vrij gekregen.’’



Er zijn wel nog mensen nodig die willen meebetalen aan de benzine. ,,Ik kreeg net van iemand alvast 30 euro’’, zegt Van Kranen, die ook nog oproepjes de deur uit gaat doen met de vraag of mensen bijvoorbeeld rechthoekige hamsterkooitjes hebben, om de dieren mee te transporteren. Dan is er nog extra voer nodig voor onderweg, zoals appels, komkommers, andijvie en wortels. En er wordt alvast gezocht naar pleeggezinnen voor de honderden beesten. Ook wordt contact gelegd met andere asielen.



,,Weet je, veel mensen komen op voor honden en katten, maar knaagdieren zijn nog altijd ondergeschoven kindjes’’, verteklt Van Kranen. ,,Daar komt bij dat er in Frankrijk niet zoveel dierenasielen zijn. Het betekent in de praktijk dat ze deze dieren laten inslapen.’’

Onderdak