Massaal bezwaar tegen WOZ: ‘Gemeenten hebben gevolgen corona niet meegenomen’

Reddings­bri­ga­de bezorgd om veiligheid op stranden en zwemvaar­dig­heid recreanten: ‘Oefenen is van levensbe­lang’

7:02 Reddingsbrigade Nederland maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de veiligheid op de stranden komende zomer. Door de coronamaatregelen maken lifeguards én recreanten minder uren in het water. ,,Dat is op de lange termijn misschien wel gevaarlijk.”