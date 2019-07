Massaal op de vuist op Hoefkade, persoon neergestoken

Moordver­dach­te Errol J. had bij arrestatie doorgela­den pistool, negen messen én make-up bij zich

17:07 Een zwaar bewapende Errol J. had bij zijn aanhouding door de Guardia Civil in Spanje onder andere een doorgeladen pistool met dertien kogels bij zich. Ook was hij in het bezit van verschillende werpmessen, dolken, handboeien en make-up om zijn vele tatoeages te camoufleren.