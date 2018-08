Massaal op zoek naar wat rust in Den Haag

,,De maatschappij waarin we leven is heel resultaatgericht. We moeten voortdurend van alles", vertelt Chris den Daas van Meditation at the Beach. Hij verzorgt meditatiesessies in de duinen bij het Zuiderstrand. ,,Bereiken we onze doelen niet, dan zijn we teleurgesteld. Komen we er wél, dan bedenken we weer iets nieuws om naar te streven. Helemaal voldaan zijn we zelden en dat levert stress op.''



Den Daas begon zijn meditatiesessies twee jaar geleden 'als experiment' met drie cursisten. Inmiddels mediteren iedere zaterdagochtend tientallen mensen onder zijn leiding in de duinen, met op de achtergrond het ruisen van de zee. ,,Het strand biedt de mogelijkheid het drukke stadsleven even te ontvluchten. Waar Hagenaars het strand en de duinen een paar jaar geleden nog vooral gebruikten om te zonnen en te wandelen, zie ik nu 's morgens vroeg steeds meer mensen op hun matje zitten om in alle rust tot zichzelf te komen en aan de dag te beginnen.''