Massale politie-inzet bij verdachte situatie: twee personen uit Haagse woning in boeien geslagen

met video Vaandelce­re­mo­nie, fly-past en defilé tijdens Veteranen­dag: ‘Vrede is niet langer vanzelf­spre­kend’

Ruim 100.000 veteranen zijn tijdens Veteranendag weer traditiegetrouw bedankt voor hun ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Afghanistan is de missie die dit jaar centraal stond, vooral vanwege de bijzondere vaandelceremonie op de Hofvijver.

25 juni