Massale spreeuwensterfte leidt tot complottheorie over 'geheime 5G-testen’

De eigenaar van een belwinkel aan de Hoefkade trekt steeds witter weg als hij op Google de naam van zijn zaak en '5G' intikt. Website na website duikt zijn naar telecommunicatie verwijzende naam op in het drama van de honderden dode spreeuwen. Ze vielen onlangs massaal levenloos uit de bomen op het Huygenspark en trokken daarmee internationale aandacht. Vooral omdat na uitgebreid onderzoek nooit duidelijk is geworden waaraan ze zijn overleden. Dat allemaal vlakbij de winkel in telefoonhoesjes, simkaarten en sigaretten.



En nu zou híj de hoofdrol spelen in het spreeuwendrama?! Sites als 'Stralingsleed.nl' en 'Niburu' waarop je ook UFO's kan melden, leggen ongegeneerd het verband tussen de met mysterie omgeven massasterfte van de spreeuwen en een 'lage, niet zichtbare zendmast' op het dak van het gebouw waarin de belwinkel op de begane grond zit.

Duikende eenden

'Na een test met 5G om te zien of station Hollands Spoor daardoor geen schade zou oplopen, vielen de vogels massaal dood uit de bomen', praten de sites elkaar na. En: 'Eenden die zwommen op het Zieken, de Van Maanenkade en Pletterijkade doken tegelijkertijd onder water om aan de straling te ontsnappen en sommige wilden wegvliegen en stortten neer op straat of in de gracht'. Niemand die ooit massaal neergestorte eenden heeft gevonden in de buurt.



De belwinkelondernemer weet niet eens of er een zendmast op het dak stáát. ,,Ik huur alleen een winkel van woningcorporatie Staedion. Hierboven wonen mensen. Ik kán niet eens op het dak. Als ik miljoenen had om een zendmast neer te zetten zoals de grote telecombedrijven dan stond ik hier toch niet?! Geen naam in de krant, alstublieft! Straks komt er niemand meer in mijn winkel omdat ze denken dat ik dieren doodmaak.''

Boos

Dat Mimikama, het Duitse onderzoekscollectief naar nepnieuws, op internet de complottheorie na grondig onderzoek op alle punten weerlegt, mag voor de ondernemer niet meer baten. Hij is boos dat hij is zwart gemaakt en vraagt zich af waar hij daarover kan klagen. Maar de feiten zijn duidelijk: er zijn geen testen geweest. Er wordt helemaal niet in Den Haag getest, maar op vier andere plaatsen in het land onder controle van de overheid.



Vogelopvang De Wulp moet door de 5G-theorie net zo hard in de verdediging. Ze werden in commentaren beticht van het onder de pet houden van de test-theorie 'omdat anders de subsidiekraan zou worden dichtgedraaid. ,,Wij krijgen helemaal geen subsidie en hebben ook totaal geen belang bij het 'onder de pet' houden van de doodsoorzaak. Wij hopen alleen zo snel mogelijk bij de echte doodsoorzaak te komen'', aldus De Wulp in een reactie. Ook zij zochten, op zoek naar de waarheid, contact met het Antennebureau, de overheidsorganisatie waarin de antennes voor mobiele communicatie is ondergebracht. ,,Er zijn geen 5G-testen geweest rondom het Huygenspark.''

Telefoontjes

Bij de belwinkel begint ondertussen het kwartje te vallen. ,,Ik ben anderhalve week geleden gebeld door een onbekend nummer met de vraag wanneer ik een 5G-mast op mijn dak had gezet. Ik vroeg met wie ik sprak en toen werd gezegd 'met de overheid'. Als het de overheid is, weten ze toch dat ik geen zendmast kan plaatsen?‘’



Zijn telefoon gaat. De beller hangt meteen op. ,,Dat heb ik de laatste weken ook steeds.....‘’



