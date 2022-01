Matras doordrenkt met kattenpis van buurpoes levert Bas liefst 40.000 euro in Bitcoin op

Een bedrag dat Bas van Dommelen won dankzij een enthousiast buurkat die zijn matras als toilet gebruikte. De man uit Rijswijk bedacht zich geen moment en stuurde de rekening voor een nieuw matras in. Hij kwalificeerde zich voor de finale van het radioprogramma waarin zijn bonnetje van 195,07 euro uiteindelijk liefst een waarde kreeg van 40.000 euro in Bitcoin.

,,Ik stuurde een rekening in voor een nieuw matras, aangezien de kat van de buren op mijn matras heeft gepiest en ik daarom de oude moest weggooien”, vertelt Van Dommelen achteraf. ,,Niet te geloven dat ik nu heb gewonnen, echt geweldig dit! Ik zit al in de Bitcoin, maar ben er nog niet heel erg ingedoken, omdat ik nog in het laatste jaar van mijn hbo zit. Ik ga hier zeker goed over nadenken en van genieten. Ik ben de kat nu eigenlijk heel dankbaar. Met de prijs ga ik lekker investeren in mijn eigen bedrijfje en zeker ook in Bitcoin natuurlijk.”