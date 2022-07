Mats en Joshua vertegenwoordigen regio tijdens Jeugd Olympisch Festival in Slowakije

Mats Duwel en Joshua de Lange vertegenwoordigen de Haagse regio tijdens de EYOF, het Jeugd Olympisch Festival dat zondag van start is gegaan in Banská Bystrica in Slowakije.

De 16-jarige Mats Duwel komt uit Naaldwijk en speelt badminton bij VELO in Wateringen. Joshua de Lange (17) woont in Den Haag en is judoka. Hij traint bij Mahorokan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Joshua de Lange (boven) en Mats Duwel. © NOC*NSF

Het EYOF is een multidisciplinair sportevenement voor talentvolle sporters tussen de 14 en 18 jaar oud, die klaargestoomd worden voor de top. Op het EYOF gelden de olympische wetten. Wetten die de sporters sterker maken en die ze de weg wijzen naar het seniorenpodium.

Zomer en winter

Het EYOF wordt iedere twee jaar georganiseerd en kent een zomer- en wintereditie. In maart van dit jaar was het Finse Vuokatti de gaststad, deze zomer is de eer aan Banská Bystrica. Deze stad ligt in het geografische centrum van Slowakije en heeft zo’n 80.000 inwoners.

TeamNL wordt in Banská Bystrica gevormd door dertig sporters en hun coaches en begeleiders. Voormalig tophockeyster Minke Booij is chef de mission. De dertig TeamNL-ers zijn actief in vijf verschillende sporten: badminton (2 sporters), judo (12), turnen (4), wielrennen (6) en zwemmen (6). Het EYOF kent een totaal van zo’n 2300 deelnemers uit 48 verschillende landen.

