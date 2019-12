Maureen en Berry vertrekken uit Voorschoten: ‘Werk bracht ze hierheen, maar die noodzaak is er niet meer’

Maureen komt oorspronkelijk uit Friesland, Berry uit Valkenburg. De twee woonden een jaar samen in Katwijk toen Maureen de kans kreeg zich in te kopen bij een verloskundigenpraktijk in Zoetermeer. Omdat een verloskundige binnen een straal van 20 minuten moet wonen van de praktijk, week het stel uit naar Voorschoten. ,,De locatie is super'', zegt Maureen. ,,We zitten dichtbij Zoetermeer, maar ook nog steeds bij Katwijk. Het centrum van Voorschoten is vlakbij, maar je bent ook zo in Leiden, het strand of in de Wassenaarse bossen.''