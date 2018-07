Mauritshuis eert Rembrandt met enorme verjaardagstaart

Studenten presente­ren mode op bijzondere Haagse locatie

15:38 Een groep jonge modeontwerpers van ROC Mondriaan hielden gisteren hun jaarlijkse modeshow op een wel heel bijzondere plek. In het Kurhaus in Scheveningen verrees een enorme catwalk, waarop tweemaal de mooiste creaties van de studenten werden gepresenteerd. De shows waren geïnspireerd op het thema '200 jaar badmode', in het kader van Feest aan Zee. Ook onderwijsminister Ingrid van Engelshoven was aanwezig.