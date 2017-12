Mauritshuis trekt meer bezoekers met minder tentoonstellingen

In 2017 waren er twee in plaats van drie grote exposities in het Haagse museum te zien. ,,De reden hiervoor was dat er in de zomer onderhoud aan het museum werd uitgevoerd. Ook werd de Royal Collection van het najaar van 2016 verlengd, waardoor er minder ruimte was voor een nieuwe tentoonstelling", legt een woordvoerster van het museum uit. Wel waren er dit jaar meerdere kleine presentaties in het museum te zien.