Mauritshuis verwerft verloren schilderij

Opmerkelijk is dat de eerste eigenaar van het Mauritshuis, jonkheer Johan Steengracht van Oostcapelle, het schilderij in 1828 op een veiling kocht, maar dat het sindsdien van de radar is verdwenen. Steengracht verzamelde niet alleen werk voor het museum, maar ook voor zijn privécollectie. Afgelopen jaar dook het werk weer op bij een kunsthandel. Dankzij de BankGiroLoterij en een schenking van een particulier kon het Mauritshuis het schilderij aankopen en restaureren. Het hangt vanaf vandaag in de zaal waar ook andere schilderijen hangen die te maken hebben met het leven en werk van Christiaan Huygens.

Droom

,,Een droom van een aanwinst, die perfect aansluit bij onze collectie'', noemt hoofdconservator Quentin Buvelot het schilderij. ,,Huygens woonde op steenworp afstand van het Mauritshuis op het Plein. Dat pand is afgebroken en vervangen door het Departement van justitie. Als secretaris van drie opeenvolgende stadhouders speelde Huygens een voortrekkersrol bij de kunstverzameling van het hof.”



Seghers was gespecialiseerd in bloemstillevens die hij combineerde met religieuze voorstellingen. In het hart van de pas verworven cartouche staat echter een gebeeldhouwde portretbuste van Huygens. Het werk was een geschenk van de schilder aan de dichter. ,,Huygens was een invloedrijk persoon'', zegt Buvelot. ,,Dit werk hoort daarom ook zó bij Den Haag.‘’



