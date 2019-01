Mauritshuis wil weten of ‘Rembrandts’ echt zijn

Conservator Edwin Buijsen maakte dit woensdag bekend bij de opening van de tentoonstelling ‘Rembrandt en het Mauritshuis’ waarop achttien schilderijen uit eigen bezit te zien zijn die ooit als ‘Rembrandt’ zijn verworven. Elf daarvan zijn onbetwiste Rembrandts, waaronder de meest beroemde werken en publiekslievelingen als ‘Zelfportret’ uit 1669 en ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’ uit 1632. Vijf schilderijen hebben in de loop der tijd hun toeschrijving verloren. Ze zijn afkomstig van leerlingen, mensen om Rembrandt heen of van vervalsers. Rond de eerder genoemde twee werken bestaan vraagtekens. Edwin Buijsen: ,,Kijken we naar de ‘Tronie van een oude man’, dan zijn er genoeg aanwijzingen dat het een echte Rembrandt is. Maar enkele details zoals de rode streep in het oor en de rode vlekjes rond het oog van de man zijn a-typisch Rembrandt. Ook de kraag van de man is rommelig geschilderd, zo zijn we niet van hem gewend.’’