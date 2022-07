Mauritshuis zoekt getuigenissen en documenten uit de oorlogstijd

Het Mauritshuis is op zoek naar documenten over het museum uit de jaren 1933 tot 1953. Het doet een oproep om zo meer te weten te komen over de periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Wat is de impact daarvan geweest op de mensen die er werkten of het museum bezochten? Hoe verhield het museum zich tot het Duitse gezag en maatregelen van de bezetter? Waren er ook Joodse medewerkers en wat gebeurde er met hen? Het zijn enkele vragen die deels onbeantwoord zijn, omdat er in officiële stukken nauwelijks over werd geschreven. Het Mauritshuis, het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, zijn daarom een onderzoeksproject gestart dat in 2025 moet leiden tot een tentoonstelling.

Het Mauritshuis maakte een bijzondere tijd door tijdens de oorlog, vanwege de ligging: in het hart van het politieke machtscentrum van de nazi’s in Den Haag. Destijds stond Wilhelm Martin, een Nederlandse kunsthistoricus van Duitse afkomst, al ruim dertig jaar aan het hoofd van het museum. Samen met een klein team van medewerkers probeerde hij de boel draaiende te houden. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat het museumgebouw door de Duitsers in beslag zou worden genomen, liet hij in de Potterzaal openbare muziekuitvoeringen organiseren. Er waren alleen tentoonstellingen te zien die door Duitse instanties of de Nederlandse Volksdienst werden georganiseerd.

Inwonend gezin

Vanaf juli 1942 woonde de Ambtenaar van Administratie, Mense Meijert de Groot, met zijn gezin in de kelder van het museum om daar in oogje in het zeil te houden. In een recent teruggevonden logboek noteerde hij zijn werkzaamheden en persoonlijke ervaringen. Inmiddels heeft het onderzoeksteam contact met de oudste zoon van het gezin, die in Canada woont. Dit leverde veel nieuwe informatie op.

Mensen die waardevolle getuigenissen of documenten hebben, kunnen zich melden via oorlogstijd@mauritshuis.nl.

