Mavoleerlingen moeten examen aardrijkskunde overdoen door fout Haags Montessori Lyceum

De school had begrepen dat het voor de leerlingen was toegestaan om een atlas te gebruiken. Toen bleek dat geen enkel hulpmiddel was geoorloofd, heeft de school zelf melding gemaakt bij de Onderwijsinspectie. Consequentie is nu, dat de leerlingen op 17 juni alsnog het examen aardrijkskunde moeten maken. ,,Zuur, dan is iedereen al lang en breed klaar met school en moeten deze leerlingen nog studeren’’, zegt Frank Pince van der Aa, ouder van een van de leerlingen.

Vorige week werden de ouders en leerlingen uit de klas uitgenodigd voor een toelichting op de school. Pince van der Aa: ,,Onze eerste vraag was natuurlijk, waarom de school zélf het initiatief had genomen om de Onderwijsinspectie in te lichten. De uitleg snap ik uiteindelijk ook wel: wanneer ze dat níet doen is er sprake van fraude. Met alle gevolgen van dien, zie de heisa vorig jaar rondom de examens in Maastricht die voor 353 leerlingen ongeldig werden verklaard.’’

Rector Henriette Boevé stelt dat er sprake is geweest van een communicatiefout. ,,Daarop hebben we ouders en leerlingen tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. In overleg met de inspectie krijgen de leerlingen op 17 juni een mogelijkheid om het examen in te halen.’’

Excuses

Daarnaast behouden ze ook hun mogelijkheid tot een herkansing. ,,We hebben een speciaal traject ingericht om de betrokken leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden om alsnog het examen aardrijkskunde te halen.’’

Het spreekt voor zich dat het HML deze situatie diep betreurt, stelt ze. ,,We nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. We hebben de ouders en kinderen onze excuses aangeboden en doen er alles aan om deze situatie recht te zetten.’’

Vader Pince van der Aa: ,,Voor mijn zoon is het ook weer geen ramp, hij had geen vakantiereis gepland en nog geen vakantiebaantje geregeld. Aan de andere kant: over dit ongeldig verklaarde examen had hij een goed gevoel. Je hebt natuurlijk geen idee wat een volgend examen gaat brengen. Al met al is dit wel een bitter pil.’’