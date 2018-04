'Max lijkt op ze vader: ondoordacht, overhaast en ongecontroleerd'

Kempstraat vanaf vandaag op de schop

8:11 De herinrichting van de Kempstraat is vandaag begonnen. De straat in het Transvaalkwartier is een van de toegangswegen tot de Haagse Markt. Volgens de gemeente is de inrichting van de Kempstraat niet goed afgestemd op intensief gebruik, vandaar dat de boel tot eind juli op de schop gaat.