Max Wang (15), jeugdspeler bij ADO Den Haag, plotseling overleden

Volgens ADO is de speler bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. ,,Vol ongeloof en machteloosheid werden we afgelopen week opgeschrikt door het dramatische bericht over Max. Een zeer sociale en gewaardeerde jongen, die zowel op als naast het veld in de bloei van zijn leven was. Het is verschrikkelijk, niet te bevatten en raakt ons allen hard. Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden, stafleden en teamgenoten van Max’’, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi.