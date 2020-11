Máxima bekijkt restauratie Scheveningse haringlogger

De Noordster is een van de laatste haringloggers die zeventig jaar geleden nog ‘op’ Scheveningen is gebouwd. De boot wordt sinds 2017 door vrijwilligers, waaronder oud-vissers en mbo-leerlingen van ROC Mondriaan, in oude glorie hersteld. Ook het naast gelegen scheepsreparatie- en constructiebedrijf Boeg, waar Máxima woensdag haar werkbezoek in het kader van de Dag van der Ondernemer begon, is erbij betrokken.