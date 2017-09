McDonald's bezorgt 'eind dit jaar' aan huis in Den Haag

Video Knallende kurken bij Pavarotti

7:02 Het terras en de inrichting zijn tiptop in orde en de Italiaanse gerechten smaken heerlijk, maar de uitmuntende bediening was voor de vakjury doorslaggevend: het terras van Pavarotti op het Stadhuisplein in Zoetermeer is dé grote winnaar van de Terrassentrofee 2017 van AD Haagsche Courant. De prijs werd gistermiddag uitgereikt door nieuwschef Henk Lankester van AD Haagsche Courant.