McDonald’s op Buitenhof omgetoverd tot McCafé

De McDonald’s is de afgelopen weken volledig op de schop gegaan. De speelplek is eruitgehaald en het interieur heeft een gelikte, groene kleur gekregen. Ook de luifels hebben een opfrisbeurt ondergaan.



In de vitrines prijken kleurrijke stukken taart en de medewerkers staan met een melkopschuimer in de hand. Klanten kunnen kiezen uit veertien koffievarianten – gemaakt van Arabica bonen - met siroop naar keuze. ,,We vinden dat een McCafé een toegevoegde waarde is voor Den Haag”, legt Annemiek Hollander, woordvoerster van de snack-gigant, de keuze uit. ,,We merken dat koffie aan een opmars bezig is in Nederland. Daarop willen wij met de opening van dit McCafé inspelen.”