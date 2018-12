ME-bus wél in Den Haag

Den Haag gaat bij verkiezin­gen de stemmen dag later tellen met verse ploeg tellers

14:18 Den Haag gaat de stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing in maart eerst alleen op partij tellen en pas de volgende dag de kandidaten. Dat gebeurt dan met een verse ploeg tellers. Zo'n nieuwe groep mensen is minder moe, waardoor er minder kans is op fouten.