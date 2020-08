ME drijft weer relschoppers uit elkaar in Schilderswijk

Voor de tweede avond op rij is in de Haagse Schilderswijk de Mobiele Eenheid (ME) op de been. Donderdagavond laat verzamelden zich enkele honderden mensen op de Hoefkade. Toen sommigen vuurwerk begonnen af te steken en een brandje stichtte, greep de ME in en dreef de groep uit elkaar.