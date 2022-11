ME grijpt in bij Koerdisch protest, meerdere actievoerders opgepakt

Bart strooit as opa uit in Kuip, maar ziet geen probleem: ‘Op pannenkoek zit meer poedersui­ker’

Feyenoord was het leven van Arnold. Won de club, dan was zijn dag top. Verloren ze, dan had hij een rotdag. Dankzij Bart, zijn kleinzoon, blijft hij ook na zijn dood met zijn favoriete club verbonden. Die strooide de as van zijn opa stiekem uit in de Kuip.

31 oktober