ME grijpt in bij onlusten in grimmig Schilderswijk na overwinning Marokko tijdens WK

Gewonde bij steekpar­tij in Leidschen­dam: politie houdt verdachte aan in Voorburg na 'schietpar­tij'

Bij een steekpartij in een woning aan de Dijkgraafstraat in Leidschendam is zondagmiddag de bewoner gewond geraakt. Op de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg is niet veel later een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij zou ook gewond zijn geraakt.

14:57