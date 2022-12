ME grijpt in bij onrust in Schilderswijk na winst Marokko, noodbevel van kracht en vier aanhoudingen

Honderden mensen zijn zaterdagavond de straat opgegaan in Den Haag na de nieuwe WK-stunt van Marokko tegen Portugal in Qatar. Het was enige tijd onrustig rondom de Vaillantlaan in de Schilderswijk, meldde de politie. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en er was een noodbevel van kracht voor een deel van de wijk. In totaal hield de politie vier personen aan.

Na het laatste fluitsignaal in Qatar omstreeks 18.00 uur renden veel supporters de straten op in de Schilderswijk. Direct klonk er zwaar vuurwerk en veel getoeter in de wijk. Ruim een uur later, iets na 19.00 uur, greep de ME in. De Vaillantlaan werd leeg geveegd en er werd een noodbevel voor een deel van de wijk afgekondigd.

De gemeente Den Haag sprak over ‘wanordelijkheden’. ,,Personen die uit zijn op het verstoren van de openbare orde en/of weigeren gehoor te geven aan aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden.” Zijstraten van de Vaillantlaan waren afgesloten. De ME vormde daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden.

Volgens omstanders werd met vuurwerk naar de ME gegooid. De politie had twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee was ook aanwezig. In een van de zijstraten van de Parallelweg voerde de politie om 19.22 uur een volgende charge uit door de straat in te rennen.

Volledig scherm De ME greep in op de Vaillantlaan in de Schilderswijk. © Jos van Leeuwen

Op meerdere andere plaatsen in het land ging het er zaterdagavond feestelijk aan toe. In veel steden vierden mensen feest, reden auto’s toeterend rond en werd vuurwerk afgestoken. Na eerdere door Marokko gewonnen WK-wedstrijden moest de ME in Den Haag, Amsterdam en Utrecht ingrijpen omdat er ongeregeldheden uitbraken op straat. Meerdere mensen werden toen aangehouden.

De zegereeks van Marokko zorgde de afgelopen maand al meerdere keren voor onrust in de Schilderswijk. Afgelopen dinsdag na de winst op Spanje werden zeker tien personen aangehouden voor openlijke geweldpleging of het bezit van zwaar vuurwerk.

De gemeente Den Haag zei eerder vandaag al op dezelfde manier om te gaan met de wedstrijd van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal als met het duel van afgelopen dinsdag. ,,De politie is zichtbaar aanwezig en treedt op als mensen de orde verstoren. Toegangswegen kunnen worden afgesloten. Ook zetten we in op jongerenwerkers en buurtvaders, zij hebben de afgelopen tijd goed werk verricht”, zei een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen eerder deze week.

Optreden moest

Volgens de gemeente ‘moest de politie dinsdag optreden om een einde te maken aan een gevaarlijke situatie’. ,,Dat kun je niet overlaten aan buurtvaders en jongerenwerkers. Maar de rust keerde relatief snel terug, zonder grote charges.” De gemeente heeft de indruk dat sommige mensen bewust op zoek waren naar rellen.

,,Een kleine groep mensen is bewust uit op verstoring van de openbare orde”, zei een woordvoerder donderdag. ,,We hebben mensen met bivakmutsen gezien. Als je die meeneemt en opdoet, kom je om de orde te verstoren. Het is een kleine groep die het voor de rest verpest.”

Als mensen worden gezien bij de ongeregeldheden, maar als niet kan worden vastgesteld dat ze iets strafbaars hebben gedaan, kunnen ze een waarschuwingsbrief thuis krijgen. Daarin staat dat ze een gebiedsverbod kunnen krijgen als ze nog een keer opduiken bij rellen. Volgens de gemeente hebben tot nu toe dertig mensen zo’n waarschuwing gekregen.

Volledig scherm De supporters van Marokko vieren feest op straat na de winst op het WK tegen Portugal (1-0). © District8

Volledig scherm De kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade staat vol met feestende mensen. Auto's kunnen er niet of nauwelijks door. © AD

Volledig scherm Er was zwaar vuurwerk te horen in de Schilderswijk na de overwinning van Marokko. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Honderden supporters vierden feest in de Schilderswijk. © AD

Volledig scherm Er klinkt veel getoeter en supporters zwaaien met vlaggen op de kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade in Den Haag. © AD

Volledig scherm Honderden mensen gingen de straat op in de Schilderswijk. © AD

Volledig scherm Buurtvaders en jongerenwerkers lopen tussen de honderden mensen op straat in de Schilderswijk. © AD

