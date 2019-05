ME in actie: teleurgestelde Roemeense stemmers klimmen over hek ambassade in Den Haag

Na het sluiten van de stembussen in Roemenië (om 21u) is de vlam in de pan geslagen bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Daar stonden honderden Roemenen al uren in de rij om hun stem uit te brengen, toen dat niet meer kon, klommen ze over de hekken bij het gebouw.

Enkele tientallen teleurgestelde stemmers bonkten op de deuren van de inmiddels gesloten ambassade en riepen ‘dieven, dieven'. De Roemen konden behalve voor het Europees Parlement ook stemmen in een referendum over de aanpak van corruptie in het land. Vanwege de woede op straat moest ook de ME in actie komen.

Volledig scherm De ME in actie bij de Roemeense ambassade in Den Haag. © REGIO15.nl

Overdag stond ze nog urenlang geduldig te wachten tot ze hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Met hun stempas in de aanslag, schuifelen honderden Roemenen steeds een paar centimeter naar voren om uiteindelijk bij de stembus in de ambassade aan de Catsheuvel in Den Haag te kunnen komen.

Nederlan+dse stemmers kuierden afgelopen donderdag al naar de stembureaus in hun gemeente. Inwoners van 21 andere Europese landen, konden pas vandaag stemmen voor het nieuwe Europese Parlement. In totaal mogen zo’n 400 miljoen Europeanen uit 28 landen hun stem uitbrengen.

De stemlokalen bij de ambassades in Den Haag gingen vanochtend op uiteenlopende tijden (tussen 06.00 en 09.00 uur) open. Om het nog ingewikkelder te maken, sluiten de stembureaus die vandaag de deuren hebben geopend evenmin op hetzelfde tijdstip. Zo konden Duitsers vandaag tot 18.00 uur stemmen, maar kunnen de Italianen dat vanavond nog tot 23.00 uur doen.

Het doet een beetje denken aan rijen met dwepende tieners die ieder moment een glimp van hun grootste idool kunnen ontvangen. Bij de Haagse ambassades is dan wel sprake van minder ellebogenwerk, sommige buitenlandse Hagenaren staan wel vier of vijf uur lang in de rij voordat ze het stemhokje kunnen betreden. Hoe dan ook blijkt de sfeer in de colonnes van wachtende Europese kiezers in Den Haag vandaag gemoedelijk.

Volledig scherm EU-kiezers staan urenlang bij de Haagse ambassades om vandaag hun stem uit te brengen voor het Europese Parlement. © AD

IJscobrommer

Een ijscoman ziet brood in de hordes aan toegesnelde kiezers. Vanuit zijn ijscobrommer schept hij achter elkaar op ambachtelijke wijze bolletjes uit bakken vol Italiaans vanille-ijs. Vooral de jongere kiezers pakken zo nu en dan een stoepje om al zuchtend te gaan zitten.

De meesten verzamelen kort daarna weer de moed. Of alle wachtende stemmers ook daadwerkelijk de eindstreep (de stembus binnen) zullen halen, lijkt met meterslange rijen tot aan het gemeentemuseum vooralsnog spannend. De stemlokalen sluiten om 21.00 uur vanavond.

Volledig scherm Sommige kiezers moeten bijna vijf uur wachten voordat ze aan de beurt zijn. © AD

Volledig scherm Stemgerechtigden uit 21 Europese landen kunnen vandaag hun stem uitbrengen bij de ambassades in Den Haag. Bij de Roemeense ambassade staan kiezers soms wel vier of vijf uur lang te wachten voordat ze hun stembiljet in de bus kunnen deponeren. © AD

Volledig scherm Sommige kiezers zagen hun kans schoon om een ijsje te halen tijdens het wachten. © AD