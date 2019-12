ME ingezet bij ongeregeldheden in Scheveningen, zwaar vuurwerk naar politiewagen gegooid

Video/UpdateBij ongeregeldheden in Scheveningen is gisteravond zwaar vuurwerk gegooid naar een politiewagen. Dat meldt de politie. Ook werden branden gesticht door jongeren. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet om te zorgen dat de brandweer veilig de vuren kon blussen. Er zijn twee jongeren aangehouden.

Er hing gisteravond een grimmige sfeer in Scheveningen. Op het Doctor de Visserplein stond een grote groep jongeren die vuurwerk gooiden en brandjes veroorzaakten. De ME werd ingeschakeld en stond klaar om in te grijpen, mocht dat nodig zijn.

Rond 22.30 uur werd zwaar vuurwerk naar een politieauto gegooid. De agent achter het stuur wist op tijd het voertuig naar achteren te rijden, waardoor het vuurwerk niet onder maar vlak voor de auto ontplofte.

Uiteindelijk gingen de jongeren op het plein uit zichzelf weg. De ME bleef wel op het plein om te zorgen dat brandweerlieden veilig de branden konden blussen. Daarbij werden twee Hagenaars van 17 en 19 jaar aangehouden.

Aangifte

De bestuurder van de politieauto heeft aangifte gedaan. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat er bij de ongeregeldheden in Scheveningen en Duindorp zwaar vuurwerk naar voertuigen van autoriteiten zijn gegooid. Zo gooiden rellende jongeren in Duindorp op 3 december een zware vuurwerkbom onder een busje van de ME. De politie gaf later beelden vrij die vanuit een politiehelikopter werden gemaakt. In dat busje zaten zeven agenten.

Bekijk hier de beelden van de ontploffing van de zware vuurwerkbom die op 3 december onder een busje van de ME werd gegooid. Artikel gaat verder onder video.

Sinds bekend werd dat de gemeente Den Haag dit jaar geen vergunning afgeeft voor vreugdevuren, is het de laatste weken al meermalen onrustig geweest in de Haagse wijken Duindorp, Laakkwartier en Scheveningen.

250 afvalcontainers in brand

Begin deze week liet de gemeente nog weten dat er sinds begin december al 250 afvalcontainers in brand zijn gestoken. ,,Driekwart van de brandmeldingen de afgelopen weken betreft containers", aldus de woordvoerder van waarnemend burgemeester Remkes. De totale schade aan vernielde afvalcontainers sinds de gemeente een verbod uitvaardigde op de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling bedraagt naar schatting al 300.000 euro.

Vanavond om 19:00 uur is er als alternatief voor de vuren een fakkeltocht. Die begint op het Van Sint Aldegondeplein en eindigt dik een uur later op het strand van Scheveningen. De tocht, waarvoor driehonderd fakkels beschikbaar worden gesteld, voert langs ‘plekken in de wijk waar vroeger tijdens de kerstbomenjacht vreugdevuren werden georganiseerd’.