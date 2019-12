ME ingezet bij ongeregeldheden in Scheveningen

De ME is vrijdagavond in actie gekomen nadat er ongeregeldheden waren uitgebroken in Scheveningen. Dat meldt de website Regio15.nl, die beelden heeft van de actie. Op de filmbeelden is te zien dat de politie enkele mensen arresteert en dat de brandweer een brandje blust.